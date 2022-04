Scoppia la festa grande a Napoli, gioca pochi euro e ne vince 234mila al Lotto

Scoppia la festa grande a Napoli dove un fortunato giocatore ha fatto una vincita da 234.620 totali al Lotto euro grazie alle due cinquine gemelle centrate con due giocate da 2 euro ciascuna su Ruota di Napoli e su Tutte le ruote. La prima ha fruttato 213.291 euro, mentre la seconda giocata ha regalato altri 21.329 euro. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’. Gli stessi numeri (22-24-37-54-69-84) giocati su tutte le ruote hanno portato altri 21mila euro, per un bottino totale che supera i 234mila euro.

Il 10eLotto premia Cisternino, in provincia di Brescia, con una ‘8’ da 30mila euro. Al secondo posto ci sono i 15mila euro centrati a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Chiudono il podio i 10.000 euro vinti a Foligno.

LE ALTRE VINCITE AL LOTTO IN PROVINCIA DI NAPOLI

E’ dello scorso 6 aprile un colpo da 23.750 euro a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli: un fortunato giocatore del Lotto, riporta Agipronews, ha puntato 10 euro sui numeri 7-17-28 sulla ruota di Bari, centrando tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 265 milioni da inizio anno.

Il 4 aprile finisce a Napoli la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto pari a 120mila euro per effetto di una quaterna centrata coi numeri 62-65-74-84. Capoluogo campano ancora protagonista con la vincita da 45mila euro che si piazza al secondo posto. Chiude il podio Campiglia Marittima (LI) con i 23.750 vinti grazie ad una giocata sulla Ruota di Cagliari.

Il 10eLotto invece premia Martinsicuro, in provincia di Teramo, con un ‘9’ da 50mila euro. Seguito da due vincite da 20.000 euro centrate a Torino e Sant’Angelo le Fratte, in provincia di Potenza. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1.2 miliardi di euro.