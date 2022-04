Napoli. Gioca pochi euro e sbanca il Lotto, vinti 120mila euro con una quaterna

Finisce a Napoli la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto pari a 120mila euro per effetto di una quaterna centrata coi numeri 62-65-74-84. Capoluogo campano ancora protagonista con la vincita da 45mila euro che si piazza al secondo posto. Chiude il podio Campiglia Marittima (LI) con i 23.750 vinti grazie ad una giocata sulla Ruota di Cagliari.

Il 10eLotto invece premia Martinsicuro, in provincia di Teramo, con un ‘9’ da 50mila euro. Seguito da due vincite da 20.000 euro centrate a Torino e Sant’Angelo le Fratte, in provincia di Potenza. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1.2 miliardi di euro. ac/AGIMEG

DAL NOSTRO ARCHIVIO [01/04/2022] | La Dea Bendata bacia Arzano, vinti oltre 32mila euro grazie ad un terno

È stata centrata ad Arzano, in provincia di Napoli, la vincita più alta nel concorso del Lotto di giovedì 31 marzo. Un fortunato giocatore, riporta Agipronews, ha vinto 32.150 euro grazie a una puntata sui numeri 28-35-71 sulla ruota campana. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 254 milioni da inizio anno.

[28/03/2022] | Si brinda con il Lotto a Giugliano, gioca 10 euro e ne vince oltre 32mila

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Giugliano ha centrato una vincita da 32.250 euro, grazie a una puntata da 10 euro sui numeri 36-61-83 sulla ruota partenopea, che gli ha permesso di indovinare tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 243,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

[25/03/2022] | La Campania brinda con il terno di Padre Pio, si festeggia anche a Qualiano: vinti oltre 43mila euro

La Campania torna protagonista grazie al Lotto. Nel concorso del 24 marzo, come riporta Agipronews, registrata in regione per 43.500 euro. La vincita più alta ha premiato un giocatore di Pietrelcina, in provincia di Benevento, dove un giocatore è riuscito a vincere 19 mila euro grazie a 3 ambi e un terno. Si festeggia anche in provincia di Napoli, rispettivamente a Qualiano dove un giocatore ha centrato un premio pari a 13.500 euro, e a Procida con una vincita da 11 mila euro.