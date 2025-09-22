Vuole fare sesso con la compagna dopo il parto, aggredita dopo il rifiuto

PUBBLICITÀ

Un uomo di 35 anni, originario di Milano, è indagato per maltrattamenti in famiglia dopo che, subito dopo il parto della compagna, avrebbe preteso attenzioni sessuali dalla donna, la quale si sarebbe rifiutata. “Allora porto via il bambino e non te lo faccio più vedere”, una delle tante minacce che l’uomo avrebbe rivolto alla donna.

Tra i numerosi episodi contestati all’uomo dalla Squadra Mobile di Rimini, dal luglio 2024 ad oggi, figurano anche presunti intenti suicidari, aggressioni con tanto di pugni e schiaffi, calci alle porte dell’abitazione e danneggiamenti vari. Al termine delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, per il 35enne è scattata la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata davanti al gup di Rimini, Raffaele Deflorio, il 22 gennaio 2026.

