Vuole fare sesso con la compagna dopo il parto, aggredita dopo il rifiuto

Redazione Internapoli
Vuole fare sesso con la compagna dopo il parto, aggredita dopo il rifiuto
Un uomo di 35 anni, originario di Milano, è indagato per maltrattamenti in famiglia dopo che, subito dopo il parto della compagna, avrebbe preteso attenzioni sessuali dalla donna, la quale si sarebbe rifiutata. “Allora porto via il bambino e non te lo faccio più vedere”, una delle tante minacce che l’uomo avrebbe rivolto alla donna.

Tra i numerosi episodi contestati all’uomo dalla Squadra Mobile di Rimini, dal luglio 2024 ad oggi, figurano anche presunti intenti suicidari, aggressioni con tanto di pugni e schiaffi, calci alle porte dell’abitazione e danneggiamenti vari. Al termine delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, per il 35enne è scattata la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata davanti al gup di Rimini, Raffaele Deflorio, il 22 gennaio 2026.

