Wanda Nara-Icardi, ennesimo colpo di scena: la modella pubblica una foto dell’ex marito Maxi Lopez

Ancora un colpo di scena nella ormai ‘soap opera’ Wanda Nara-Icardi. Nelle ultime ore, la modella argentina ha condiviso tra le sue storie Instagram una foto dell’ex marito Maxi Lopez. Quest’ultimo appare insieme ai tre figli avuti dalla relazione con Wanda – Valentino, Benedicto e Constantino – e alla nuova fidanzata, la modella svedese Daniela Christiansson. La coppia, difatti, dovrebbe sposarsi a breve. A corredo della storia pubblicata spuntano anche l’emoji di un cuore e quella di due mani congiunte.

Wanda Nara-Icardi, ennesimo colpo di scena

Due simboli non casuali quelli della 34enne, che è molto grata all’ex compagno per quello che sta facendo in questo periodo. Archiviati i contrasti e le incomprensioni del passato, oggi i due genitori sembrano essere ritornati sereni. Dopo aver appreso della crisi, Maxi Lopez è volato a Parigi per prendersi cura dei figli e permettere alla coppia di risolvere i propri problemi. Ma questo non è bastato: se prima sembrava fosse tornata la pace tra Wanda Nara e Icardi, adesso è scoppiata una nuova bufera. Il motivo? L’argentina ha scoperto un incontro segreto tra Maurito e China Suarez ed è così scappata a Milano, dove si sta occupando pure di alcuni affari di lavoro.

“Icardi e China a Parigi insieme. Wanda Nara ha scoperto tutto”

Dopo la riappacificazione con la moglie e procuratrice Maurito avrebbe rivisto China Suarez, per la quale avrebbe letteralmente perso la testa. La giornalista Yanina Latorre, da sempre molto informata sulla crisi tra la Nara e il marito, ha parlato di un incontro segreto tra l’attaccante e l’attrice. “Icardi e China si sono visti in un hotel di Parigi. Lui le ha pagato il volo. Wanda ha scoperto tutto tramite delle email e ora sta cercando altre prove”, ha confidato la cronista. La Nara avrebbe inoltre scoperto un video hot della Suarez. Tanto è bastato alla 34enne per lasciare di nuovo la Francia e il marito.