Rose Villain presto mamma, chi è il marito e produttore napoletano Sixpm

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Dietro a ogni pezzo musicale e il lavoro di un’artista vi è sempre la figura di un produttore musicale. In questo caso la cantante Rose Villain ha sposato il suo e presto insieme diventeranno genitori.

Il suo nome è Andrea Ferrara ed è napoletano. Andrea è conosciuto nel settore con lo pseudonimo di Sixpm. Il suo talento come produttore lo ha portato ad essere una delle figure più apprezzate nel genere urban-pop degli ultimi anni.

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Chi è Andrea Ferrara?

Andre nasce a Napoli nel 1988 ma già da giovanissimo si trasferisce a Milano per coltivare la sua passione per la musica. Proprio a Milano muove i primi passi nella scena rap meneghina. La città italiana è una delle tante tappe del produttore che poi si sposterà negli Stati Uniti.

Sixpm (suo nome d’arte) inizia così a frequentare gli studi di registrazione di Los Angeles e collabora con grandi artisti da Grammy come Bob Sinclair. Ma non mancano le collaborazioni con artisti italiani come: Jovanotti, Elisa, Club Dogo, Salmo, Marracash, Guè, Luchè, Tony Effe, ed Ernia.

Questo dimostra la versatilità che ha nel campo riuscendo a passare dal rap crudo al pop d’autore. Il suo talento però non va di pari passo con la visibilità, infatti è riuscito a creare la sua immagine nell’ombra. Specificando lui stesso che uno dei tanti aspetti che prefrisce dell’essere produttore è “scegliere quando e se uscire allo scoperto“. Questo aspetto è insolito in un’epoca che i media tendono a sovrastare la riservatezza della vita privata in cambio del successo.

Ferrara però non dimentica il legame con la sua città. Con sua moglie Rose hanno di recente girato il videoclip della canzone “Oh Mamma Mia”, cantata con il collega Guè, ai quartieri spagnoli. La canzone omaggia durante il ritornello il singolo di Pino Daniele “Che soddisfazione”. Durante il videoclip compaiono figure importantissime per Napoli come Geolier e Gigi D’Alessio. Quindi per i due sposi la città partenopea risulta come una seconda casa e non solo artisticamente.

Come si sono conosciuti Rose e Andrea?

I due si sono conosciuti a New York nel 2015 durante una sessione di lavoro, quando Rose Villain era ancora un emergente e costruiva il proprio percorso internazionale e cantava in inglese. Da quel primo incontro è nato prima un legame artistico e poi con il tempo una relazione sentimentale.

I due si sono sposati nel 2022 a New York, città dove la coppia vive stabilmente, anche se i frequenti ritorni in Italia per i progetti di lei mantengono vivo il legame con il paese.

Di recente la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio. La notizia della gravidanza è poi arrivata su i social tramite foto e video dell’ecografia. Nelle immagini condivise non manca la foto di Rose con il pancione e ad accompagnare la pubblicazione di questo momento è l’anticipazione del singolo della cantante “TuttaLuce”. La canzone è dedicata al nascituro che si vociferi sia un maschietto.