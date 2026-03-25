Tra il matrimonio finito e la figlia Roberta: chi è Renato Biancardi

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Solo una settimana è passata dall’inizio del Gf Vip ma il concorrente Renato Biancardi sembra già essersi messo in mostra agli occhi di milioni di italiani. Il napoletano è stato uno dei primi partecipanti ad entrare in casa con Adriana Volpe, Raul Daumitras e Ibiza Altea.

Già dalle prime ore in casa la sua figura è stata molto discussa: molto schietto e diretto anche sulla sua vita privata. C’è chi lo odia e chi lo ama ma è difficile negare che sia destinato ad essere il protagonista di questa edizione del programma Mediaset.

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Chi è Renato Biancardi

Renato Biancardi nasce il 31 agosto 1993 a Napoli e sin da piccolo si appassiona al mondo dello spettacolo e alla musica. Si diploma al liceo Classico Sannazzaro di Napoli poi si trasferisce poi a Roma per frequentare un’Accademia di recitazione che possa introdurlo nel mondo del lavoro. La sua carriera inizia come modello e fotomodello, per poi approdare in televisione nel 2018 nel programma Ex on the Beach condotto da Elettra Lamborghini su Mtv.

La sua passione principale è la musica con la quale riesce ad avere un modesto successo come la canzone ironica Pino Givenchy. Tra gli altri brani ricordiamo anche Malessere, Stasera Sono Live, Super Mario e Questa Sera. Ad oggi infatti Biancardi lavora come Creative Manager presso la Do up Agency, agenzia di management che opera nel settore della musica. Inoltre Biancardi è un amico d’infanzia di Stefano De Martino. Si dice che i due siano cresciuti insieme a Napoli e hanno mantenuto un legame negli anni.

Il matrimonio finito e il tradimento

Ha avuto una relazione con Jessica Ferrara anche lei concorrente della prima edizione di Ex on the Beach. Ma la sua storia più importante è stata con l’ex moglie Enrica Grassi. I due si sono sposati nel 2023 ma molti indizi su i social avevano anticipato la loro separazione. Il concorrente però ha parlato anche delle cause della loro separazione:

“C’è rispetto e ci vogliamo bene. La sento tutti i giorni perché condividiamo una cosa importante. Abbiamo poi cercato di recuperare, perché lei ha poi scoperto il mio tradimento”.

«Io tornavo a casa dopo le serate, chiudevo la porta piano piano e lei “Fai piano, la bimba dorme. Lei poi scoprì il mio tradimento, che fu una roba di dieci minuti, e me lo tenne nascosto per una settimana. Dopo una settimana mi disse: “Io lo so che hai fatto” e io me ne andai. Probabilmente, senza il tradimento, staremmo cercando ancora di aggiustare i cocci» ha affermato. A confermare la chiusura è stato l‘imminente bacio avvenuto con la concorrente Lucia Ilardo, noto volto del programma Temptation Island.

La figlia Roberta

Il cuore di Biaciardi sembra essere già occupato da sua figlia Roberta. La bambina ha 4 anni e da ciò che traspare dai social è innamorata del suo papà. Come portafortuna per questa nuova avventura la piccola gli ha donato un gommino blu in occasione la Festa del Papà che Renato indossa tutti i giorni al suo polso.

Renato ha confermato l’amore smisurato commuovendosi al regalo ricevuto in confessionale: un disegno della bimba con scritto “Mi manchi Papà”. Nel pacco c’è anche un biglietto: “Ciao papino mio, buona festa del papà. Ti guardo in tv e sei molto bello, ma quando ti chiamo mi senti? Ti ho fatto questo regalo per stare sempre con te. Se ti manco troppo indossalo. Sei il miglior papà del mondo, vinci per me”.