Tra Wanda Nara e Icardi spunta Guendalina Rodriguez, la showgirl trans pubblica i video sui social

Dopo la foto tra Wanda Nara e Icardi insieme, ecco che spunta un altro problema. O meglio, un’altra persona che questa volta non è China Suarez. Si tratta di Guendalina Rodriguez, la trans che da tempo afferma di avere una relazione clandestina con il calciatore del PSG

“Ora metto i video che ha avuto problemi con diverse donne a letto, sia con Wanda Nara che China Suarez” scrive sui social Guendalina Rodriguez che da tempo va ripetendo di avere una relazione con Icardi. La showgirl ha minacciato, più volte, si pubblicare foto, video e chat e in passato aveva affermato che Icardi è un uomo molto passionale.

Al momento Wanda la smentisce dicendo che sta facendo fotomontaggi. Non basta a calmare le acque.

Wanda Nara-Icardi, ennesimo colpo di scena: la modella pubblica una foto dell’ex marito Maxi Lopez [Articolo del 5 novembre]

Ancora un colpo di scena nella ormai ‘soap opera’ Wanda Nara-Icardi. Nelle ultime ore, la modella argentina ha condiviso tra le sue storie Instagram una foto dell’ex marito Maxi Lopez. Quest’ultimo appare insieme ai tre figli avuti dalla relazione con Wanda – Valentino, Benedicto e Constantino – e alla nuova fidanzata, la modella svedese Daniela Christiansson. La coppia, difatti, dovrebbe sposarsi a breve. A corredo della storia pubblicata spuntano anche l’emoji di un cuore e quella di due mani congiunte.

Due simboli non casuali quelli della 34enne, che è molto grata all’ex compagno per quello che sta facendo in questo periodo. Archiviati i contrasti e le incomprensioni del passato, oggi i due genitori sembrano essere ritornati sereni. Dopo aver appreso della crisi, Maxi Lopez è volato a Parigi per prendersi cura dei figli e permettere alla coppia di risolvere i propri problemi. Ma questo non è bastato: se prima sembrava fosse tornata la pace tra Wanda Nara e Icardi, adesso è scoppiata una nuova bufera. Il motivo? L’argentina ha scoperto un incontro segreto tra Maurito e China Suarez ed è così scappata a Milano, dove si sta occupando pure di alcuni affari di lavoro.