WhatsApp down in tutto il mondo, cosa sta succedendo

In questi minuti WhatsApp Web sta riscontrando un malfunzionamento diffuso, come segnalato da numerosi utenti su “Downdetector”. Il servizio consente ancora l’accesso tramite codice QR, ma le chat non vengono caricate, rendendo impossibile l’utilizzo della piattaforma da computer. L’app per smartphone, invece, continua a funzionare regolarmente.
Anche su X (ex Twitter) si moltiplicano le segnalazioni e i commenti sull’interruzione, che sembra interessare utenti in diverse aree del mondo, confermando la natura estesa del problema.