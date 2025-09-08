Yuri e Michela muoiono nell’incidente in moto, i due fidanzati avevano 19 e 18 anni

PUBBLICITÀ

Due giovani fidanzati, Yuri Guarnaccia e Michela Adamo, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio in provincia della Spezia.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 17 a Follo, quando la moto su cui viaggiavano, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di un’abitazione. A dare l’allarme sono stati i residenti della casa colpita.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 di Spezia e Sarzana, insieme all’automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, durati oltre mezz’ora e supportati anche da un elicottero partito da Genova, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Chi erano Yuri e Michela

Michela, originaria di Ceparana, si era diplomata da poco all’istituto turistico e coltivava la passione per la danza come ballerina della scuola Pro Danza di Lerici. Lavorava in un bar e, pochi giorni prima della tragedia, su TikTok, scriveva: “Voglio sentirmi più leggera, perché quando alzo gli occhi e guardo il cielo non vedo più l’arcobaleno”.

Yuri, residente a Pian di Follo, era conosciuto per il suo amore per il calcio e militava in una squadra locale. I due erano inseparabili e la loro storia si è interrotta drammaticamente troppo presto.