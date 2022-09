Ztl Piazza Dante, Manfredi conferma: altri 40 giorni di prova senza multe

Gli assessori comunali con deleghe alla polizia municipale e alla legalità, al turismo e alle attività produttive e alle infrastrutture, mobilità e protezione civile si sono mobilitati in merito alla riattivazione del varco della ztl. Infatti, raccogliendo le richieste pervenute dalle Municipalità di Napoli di riferimento hanno invitato agli uffici competenti a predisporre un ulteriore periodo di pre-esercizio. Hanno richiesto, nello specifico, ulteriori 40 giorni. La richiesta riguarda i varchi telematici di controllo degli accessi di via Toledo – altezza via dei Pellegrini in direzione via Pessina – e piazza Dante in direzione via Toledo. Col fine di avviare il procedimento tecnico-amministrativo per la valutazione circa il mantenimento dei varchi di piazza Dante.

Ulteriori 40 giorni di pre-esercizio per i varchi telematici di controllo degli accessi della ZTL di piazza Dante a Napoli

“La necessità è stata più volte segnalata anche dall’assise consiliare, nonché dalla Commissione infrastrutture, mobilità e Protezione civile. Appare opportuna, pertanto, la proroga per un periodo di pre-esercizio di 40 giorni per i varchi telematici di controllo degli accessi della ZTL“, afferma l’assessore alla viabilità Edoardo Cosenza.

Il primo cittadino, Gaetano Manfredi conferma la proroga: attività di verifica fino al 9 novembre

“Al momento dai primi segnali e dai dati che abbiamo, per le condizioni oggi del traffico della città, la Ztl non può essere attivata. Tuttavia abbiamo prorogato l’attività di verifica e successivamente arriveremo a una decisione“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto all’ulteriore proroga, fino al 9 novembre, del pre-esercizio della Ztl Dante.