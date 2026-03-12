PUBBLICITÀ
A Villaricca un esempio di impegno sociale e spirituale: la Chiesa Evangelica “La Rinascita” ridà vita a una sala condominiale

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Un gesto che unisce comunità, spiritualità e cura del territorio arriva dalla Chiesa Evangelica “La Rinascita”, guidata dal Pastore Francesco Pirozzi. In collaborazione con alcuni volontari, la Chiesa ha recuperato una sala condominiale situata nel parco di Corso Italia, trasformata nel tempo in una vera e propria discarica.
Grazie all’impegno dei volontari e alla sensibilità dei residenti, la sala tornerà ad essere uno spazio vivibile, utilizzabile non solo dai condomini ma anche per iniziative della Chiesa stessa. L’iniziativa ha ricevuto l’entusiasmo e il supporto dell’intera comunità, diventando un esempio tangibile di come piccoli gesti possano avere un grande impatto sociale.

Per celebrare il recupero dello spazio e promuovere la solidarietà, il prossimo 20 marzo è in programma un incontro con cena solidale, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire alla vita della comunità.
“Complimenti alla Chiesa e ai residenti del parco di Corso Italia – commentano alcuni cittadini – iniziative come questa dovrebbero nascere in ogni quartiere: dimostrano che con impegno e collaborazione si possono trasformare luoghi trascurati in punti di aggregazione e condivisione.” Un esempio concreto di come la fede e l’impegno civico possano andare di pari passo, offrendo non solo sostegno spirituale, ma anche migliorando concretamente la vita di tutti i giorni dei cittadini.

