Rpl Hair Experience a Casavatore, forbici e passione in un vero e proprio marchio di successo

A Casavatore, nel cuore dell’area nord di Napoli, c’è un barbiere che ha trasformato forbici e passione in un vero e proprio marchio di successo. Si chiama Roberto La Peruta, ha 27 anni ed è oggi conosciuto come il barbiere dei calciatori, un punto di riferimento nel mondo del calcio professionistico.

La sua storia inizia prestissimo. A soli 13 anni Roberto è entrato in questo mestiere con la fame di chi sa già cosa vuole fare nella vita. Dopo la formazione a Giugliano, ha cominciato un percorso fatto di sacrifici, gavetta e chilometri macinati tra i quartieri e i comuni della provincia napoletana. Lavorava in diversi barber shop tra la Cittadella, Casoria, San Pietro a Patierno, Somma Vesuviana e San Giovanni a Teduccio, affinando tecnica, stile e personalità.

È proprio grazie a questa crescita continua che arrivano i primi contatti con i calciatori. Da lì, il salto è naturale: Roberto è entrayo nel mondo del calcio e diventa il barbiere di fiducia di numerosi atleti professionisti. Negli anni ha lavorato con squadre importanti come Benevento, Avellino, Juve Stabia, Sorrento, Francavilla, Palermo, Brescia e Arezzo, curando l’immagine di giocatori di alto livello, dai tagli classici a quelli più moderni e riconoscibili.

Un traguardo simbolico e carico di orgoglio arriva con il SSC Napoli, Campione d’Italia All’inaugurazione del suo nuovo locale, infatti, erano presenti anche i calciatori della Primavera del Calcio Napoli, a conferma di un legame sempre più forte con l’ambiente azzurro e con il calcio che conta.

Oggi Roberto La Peruta è il titolare del suo barber shop situato in

📍 Piazza Alessandro Volta n.14, Casavatore – Parco delle Acacie,

un luogo che non è solo un salone, ma un punto d’incontro tra sport, stile e cultura urbana.

La sua è una storia di talento, lavoro e identità napoletana, costruita giorno dopo giorno, partendo dalla strada e arrivando fino ai campi di Serie A. Roberto non si definisce solo un barbiere, ma un professionista dell’immagine, capace di entrare in sintonia con chi vive di competizione, disciplina e sogni.

E il viaggio, a giudicare da dove è arrivato, è solo all’inizio.

PAGINA INSTAGRAM. https://www.instagram.com/rlp_hair_experience_/

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/roby.laperuta.1/+

PAGINA TIKTOK: https://www.tiktok.com/@roberto.la.peruta