VinMotors a Giugliano, da oltre 20 anni eccellenza nella vendita di auto

La concessionaria VinMotors si conferma sempre più leader nel settore della vendita di auto nuove e usate, un successo costruito giorno dopo giorno grazie a impegno, professionalità e passione. Alla guida di questa solida realtà ci sono Matteo Pollastro, titolare dell’azienda, e il direttore Gianluca Palma, che con duro lavoro e tanti sacrifici hanno trasformato VinMotors in un punto di riferimento per gli automobilisti delle province di Napoli e Caserta.

La sede, moderna e facilmente raggiungibile, si trova in via Nuova Sant’Antonio n.2 a Giugliano, a pochi passi dall’uscita dell’Asse Mediano, una posizione strategica che rende VinMotors comoda e accessibile per tutti.

Una storia di valori e affidabilità

Da oltre 20 anni, VinMotors è una realtà consolidata a Giugliano. Il segreto di questo percorso di crescita risiede nella serietà, nella trasparenza e nella cura del cliente, valori che hanno permesso all’azienda di costruire nel tempo una struttura sempre aggiornata, moderna e in continua espansione.

Le auto vengono selezionate in tutta la Comunità Europea, per offrire ai clienti solo veicoli di qualità certificata, al miglior prezzo possibile, senza mai rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità.

L’auto giusta per il tuo stile di vita

VinMotors non vende semplicemente automobili: propone soluzioni su misura, capaci di adattarsi allo stile di vita di ogni cliente. Dalla city car pratica ed economica, ai SUV e crossover per la famiglia, fino a supercar e veicoli di prestigio, la scelta è ampia e sempre aggiornata.

Perché scegliere VinMotors:

Ampia disponibilità di veicoli di tutte le marche

Offerte e promozioni continue

Possibilità di provare i veicoli

Finanziamenti facili e veloci

Pagamenti personalizzati

Valutazione immediata della permuta

Da VinMotors, nessuno resta mai a piedi: l’obiettivo è far uscire ogni cliente con l’auto giusta e con il sorriso.

Una sede moderna e servizi di prima classe

Presente un reparto commerciale altamente qualificato, sempre aggiornato e attento alle esigenze del cliente, accompagna ogni persona nella scelta del veicolo ideale.

VinMotors si occupa direttamente di tutte le pratiche burocratiche e amministrative, rendendo l’acquisto semplice, rapido e senza stress.

VinMotors è molto attiva anche sui social, dove ogni giorno vengono pubblicate promo, offerte e nuovi arrivi. Seguire i canali ufficiali significa restare sempre aggiornati sulle migliori occasioni del momento.

📸 Instagram: https://www.instagram.com/vinmotors_/

🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@gian_vinmotors

🌐 Sito web: https://www.vinmotors.it/

Orari e contatti

🕘 Aperti dal lunedì al sabato, orario continuato

📍 Via Nuova Sant’Antonio, n.2 – Giugliano in Campania

📞 Cellulare: 334 163 4071

