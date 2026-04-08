Inclusività ed integrazione pilastri di un Welfare sostenibile: confronto a Giugliano nel Terzo Settore

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Si terrà lunedì 13 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle 19, presso la Sala Consiliare “Morlando” di Giugliano in Campania, l’importante incontro promosso dal CONADI Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza, presieduto da Umberto Palma. L’evento, dal titolo “Inclusività ed Integrazione: pilastri di un welfare sostenibile”, si propone come un momento di dialogo e confronto tra istituzioni, professionisti e rappresentanti del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere politiche sociali sempre più inclusive, integrate e sostenibili.

L’iniziativa si svolgerà presso la Sala Consiliare “Morlando”, situata in Corso Campano 200 a Giugliano in Campania, e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama istituzionale regionale e nazionale.

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Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Bianca Geltrude Perna, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Giugliano in Campania, e del Sindaco Dott. Diego Nicola D’Alterio, che sottolineeranno l’importanza di creare sinergie territoriali per rispondere in modo efficace alle sfide sociali contemporanee.

Seguiranno gli interventi di rilievo politico e istituzionale, tra cui quelli dell’On. Loredana Raia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, dell’On. Bruna Fiola, Presidente della Commissione Politiche Sociali e Pari Opportunità, del Dott. Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, e della Senatrice Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato della Repubblica.

Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dalla sessione tecnica, articolata in diverse aree di intervento, ciascuna dedicata a temi cruciali per la costruzione di un welfare equo e inclusivo. Tra queste, l’area dedicata alle antidiscriminazioni razziali e alle pari opportunità vedrà il contributo del Dott. Mattia Peradotto, Direttore Generale dell’UNAR. L’area minori e famiglie sarà approfondita dalla Dott.ssa Donata Bianchi, mentre il tema della disabilità sarà trattato dalla Dott.ssa Sissj Flavia Pirozzi.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle tematiche legate alle migrazioni e alle comunità Rom, con l’intervento del Dott. Catello Formisano, e alla discriminazione di genere, affrontata dal Dott. Carlo Cremona, componente dell’Osservatorio Regionale contro le discriminazioni LGBT+.

L’evento proseguirà con una sessione formativa dedicata alla condivisione di esperienze e buone pratiche, con l’intento di favorire un approccio concreto e replicabile alle politiche sociali inclusive.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto multidisciplinare e interistituzionale, finalizzata a rafforzare il dialogo tra i diversi attori del sistema sociale e a promuovere un modello di welfare capace di rispondere in maniera efficace, sostenibile e inclusiva ai bisogni delle comunità.