A Villaricca partono le attività per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione

Il Comune di Villaricca impiegherà i percettori dell’Assegno di Inclusione in diversi progetti tra i quali la pulizia del verde e della Casa Comunale, il supporto alla polizia locale durante l’entrate e l’uscita degli alunni dalle scuole del territorio.

L’iniziativa è stata annuncia dalla pagina della lista civica Casa, Movimento politico per Villaricca: “I beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro hanno iniziato ad impegnarsi per la comunità Villaricchese. Loro ci daranno una mano in tante attività ed al contempo beneficeranno di un’opportunità in termini di crescita sia personale che lavorativa. Li troverete in strada ad operare per il bene della collettività, si prenderanno cura del decoro urbano e valorizzeranno i beni pubblici. Siamo uno dei primi comuni d’Italia a mettere in atto un’opportunità che lo Stato concede agli Enti Locali.

Ringraziamo i primi volontari, che armati di buon senso e disponibilità, si sono subito adoperati per iniziare il loro percorso. A loro facciamo un grandissimo “in bocca al lupo” con la speranza che i nostri progetti tornino utili anche in un futuro lavorativo.

Un grazie particolare lo facciamo, per il lavoro che sta portando avanti, all’Assessore alle Politiche Sociali, Paolo Di Marino, congiuntamente all’Assessore all’Ambiente Pasquale Ciccarelli. Con la collaborazione di tutti si fa il bene comune“.

