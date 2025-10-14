Addio a Gerardo Pagano, storico infermiere del Cardarelli: “Esempio di umanità e dedizione”

Profondo cordoglio all’Ospedale Cardarelli di Napoli per la scomparsa di Gerardo Pagano, infermiere specializzato della Sala Operatoria di Emodinamica UTIC. L’intera équipe di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto e riconoscenza: “Un professionista stimato, un collega, un amico e un fratello per tutti”.

Pagano, per anni figura di riferimento nel reparto guidato dal professor Ciro Mauro, primario di Cardiologia con UTIC e Capodipartimento DEA del Cardarelli, ha dedicato la sua carriera alla cura e al benessere dei pazienti, contribuendo in modo decisivo alla crescita del reparto e dell’intera struttura sanitaria.

La sua competenza lo aveva portato a collaborare anche con l’Ospedale Monaldi, seguendo con passione gli interventi del Direttore UTIC. Sempre pronto a mettersi al servizio degli altri, è ricordato come uno dei pionieri della prima coronarografia con angioplastica, una procedura che ha segnato una svolta nella cardiologia interventistica partenopea.

Grazie alla sua professionalità e al suo impegno, Gerardo Pagano ha contribuito a salvare la vita di centinaia di persone, operando spesso in condizioni di grande urgenza e complessità. Dall’équipe del Cardarelli arriva un ricordo pieno di gratitudine: “Ha messo sempre al centro il paziente e la vita umana. Un esempio di umanità, professionalità e dedizione che resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo”.