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Addio a Malena, è morta la nonna di Mario De Lillo star dei social

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Addio a Malena, è morta la nonna di Mario De Lillo star dei social
Addio a Malena, è morta la nonna di Mario De Lillo star dei social
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È morta Malena, l’amatissima nonna di Mario De Lillo, diventata negli ultimi anni un volto molto conosciuto sui social grazie ai video realizzati insieme al nipote. Con la sua ironia spontanea e il suo carattere vivace aveva conquistato migliaia di utenti, comparendo in contenuti che raccontavano con semplicità e leggerezza momenti di vita quotidiana.

A comunicare la notizia è stato lo stesso content creator e comico romano, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcune fotografie del passato insieme alla nonna, accompagnandole con un lungo e toccante messaggio di saluto.

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Gianluca Spina
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