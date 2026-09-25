Addio alla tessera di carta, alle prossime Elezioni basterà lo smartphone

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La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l’attuale tessera cartacea. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell’ambito delle misure di semplificazione della Pubblica amministrazione.

“Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli” ha spiegato Zangrillo. Il passaggio al formato digitale punta quindi a evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.

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