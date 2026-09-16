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Si terrà domani, giovedì 17 settembre, alle ore 18.30, presso il prestigioso Circolo Canottieri Napoli, la presentazione del libro “Memorie di cucina napoletana” – La cucina di Partenope raccontata con oltre 80 ricette inedite – di Annalisa Aurioso, food writer al suo esordio.

Al Circolo Canottieri la presentazione di “Memorie di cucina napoletana” di Annalisa Aurioso

All’incontro interverrà il presidente Circolo Canottieri Napoli, prof. Giancarlo Bracale. A introdurre la serata sarà il Consigliere alla Cultura, avv. Gian Nicola De Simone. Sono previste letture a cura di Francesco De Simone, mentre la giornalista Elena Barbato modererà l’evento.

Il libro propone un viaggio nella cucina partenopea attraverso oltre ottanta ricette, frutto di un percorso di ricerca, osservazione e memoria. L’autrice esplora un patrimonio culturale ricco e stratificato, nel quale Napoli si afferma come cuore di una tradizione enogastronomica antica e, al tempo stesso, capace di rinnovarsi.

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Raccontato a più voci, il volume si distingue per uno stile semplice, diretto e coinvolgente, capace di restituire non soltanto i sapori e i profumi della cucina napoletana, ma anche le storie, i luoghi e le persone che ne hanno custodito e tramandato l’identità.

“Memorie di cucina napoletana” si presenta così come un omaggio alla cultura di Partenope e alla convivialità, intesa quale elemento centrale della memoria collettiva e della tradizione cittadina.

La presentazione sarà un’occasione per riscoprire sapori, racconti e atmosfere di una città unica, attraverso la memoria e la voce di chi ne custodisce e tramanda l’identità gastronomica.

Seguirà il Firmacopie dell’ autrice, del libro che è già acquistabile su Amazon.