Allegri ridisegna il Napoli, nella pausa del campionato verrà provato il 3-4-2-1

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Il Napoli ha ripreso ad allenarsi quest’oggi, dopo 48 ore di pausa utili per smaltire l’amarezza per il pareggio di Firenze. Nonostante l’assenza dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Max Allegri ha intenzione di sfruttare la lunga sosta del campionato per provare qualche soluzione tattica diversa dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, anche a causa della penuria di centrocampisti.

Il tecnico toscano lavorerà sulla difesa a tre, sistema che tante soddisfazioni gli ha regalato nel corso della sua carriera. Una soluzione resa possibile anche dal recupero di alcuni calciatori finora rimasti inutilizzati. È il caso di Sam Beukema, che non ha ancora giocato alcun minuto in stagione, e di Luca Marianucci, ormai vicino al completo recupero.

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Entrambi potranno essere utilizzati come braccetti di destra, così come il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma potranno anche far rifiatare, insieme a Rafa Marin, Amir Rrahmani al centro della difesa, ruolo nel quale il kosovaro non è stato risparmiato neppure per un secondo in questo avvio di stagione.

Come braccetto sinistro, Allegri è pronto ad affidarsi all’unico mancino che, in questo momento, può garantirgli affidabilità. Con Benoît Badiashile, che ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi al calcio italiano e ritrovare la migliore condizione fisica, e Alessandro Buongiorno, che non tornerà prima del 2027, Mathías Olivera rappresenta l’unica soluzione immediatamente disponibile per il tecnico livornese.

In questo scenario, Di Lorenzo verrebbe impiegato a tutta fascia sull’out destro, con Politano come possibile alternativa, mentre Favasuli sarebbe spostato sulla corsia opposta per giocarsi una maglia da titolare con Spinazzola.

A centrocampo, il rientro di Scott McTominay potrebbe fare la differenza sia sul piano tecnico sia su quello tattico. Lo scozzese rappresenta il classico centrocampista box-to-box ideale per Allegri, che non vede l’ora di affiancarlo a Stanislav Lobotka, con Billy Gilmour ormai considerato molto più di una semplice alternativa.

Molto potrebbe cambiare anche nella zona offensiva, dove Rasmus Højlund è apparso troppo isolato. L’idea sarebbe quella di schierargli alle spalle due trequartisti: una soluzione che porterebbe a una forte concorrenza, con sette azzurri a contendersi due posti. Da una parte Alisson Santos, Noa Lang e David Neres; dall’altra Vergara, Kevin De Bruyne, Giovane e Politano, che potrebbe essere utilizzato anche nel ruolo di esterno a tutta fascia.

Insomma, con il recupero degli infortunati, ottobre potrebbe rappresentare il mese ideale per vedere un nuovo Napoli, plasmato dalle idee collaudate e vincenti di Massimiliano Allegri.