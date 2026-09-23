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Armando Izzo e l’ex moglie Titta Angellotti sono tornati insieme. Dopo le voci iniziate lo scorso aprile è stata la stessa Angellotti su Instagram a ufficializzare la notizia con un post su Instagram.

Izzo e la moglie si erano separati dopo che il calciatore oggi all’Avellino, aveva iniziato una relazione con Raffaella Fico, terminata nei mesi scorsi.

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Izzo dimentica Raffaella Fico e torna con la moglie: “Questo amore dopo 20 anni mi stravolge ancora”

“Quando ci siamo conosciuti non avevamo niente, eppure avevamo nelle nostre mani già tutto: noi due”, ha scritto su Instagram Titta Angellotti insieme a un carosello di foto insieme al marito. “Alcuni direbbero ci vuole coraggio ed è vero, ma oggi scelgo di farlo senza riserve, senza rimorsi, senza rimpianti, perché è meglio vivere d’amore. Scelgo con tutta l’anima un amore che ancora oggi, dopo 20 anni, mi stravolge, mi fa mancare l’aria e mi fa tremare il cuore. Scelgo di passare oggi e tutta la vita con te perché una vita senza di te non ha lo stesso colore”. Una dichiarazione d’amore in piena regola quella pubblicata dalla moglie di Izzo, per dimostrare anche pubblicamente che la relazione con Raffaella Fico è stata definitivamente superata da parte di entrambi.

La relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico era stata ufficializzata dalla showgirl nel novembre del 2025 quando aveva annunciato anche di essere incinta, Fico aveva inoltre specificato come il matrimonio del calciatore era finito da tempo e per ragioni indipendenti rispetto all’inizio della loro relazione. Purtroppo al quinto mese di gravidanza hanno perso il bambino che stavano aspettando: “Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio, un dolore immenso” ha raccontato a raccontato poi a Verissimo Raffaella Fico lo scorso gennaio. La relazione tra Izzo e la showgirl è stata però sempre circondata da gossip e indiscrezioni, il calciatore era stato criticato per aver lasciato la moglie dopo essersi innamorato di un’altra. La mamma di Izzo aveva elogiato la nuova nuora visto che aveva sempre avuto un pessimo rapporto con la precedente accusata di aver allontanato Armando dalla sua famiglia.

Il rapporto tra Raffaella Fico e Armando Izzo si era poi concluso un mese dopo la perdita del bambino che aspettavano. E da quel momento erano iniziate le voci di un riavvicinamento all’ex moglie. Mentre Fico a Verissimo diceva a Silvia Toffanin che il calciatore le aveva chiesto un periodo di pausa ma era sicura che non sarebbe mai tornato con l’ex moglie, Izzo mandava un mazzo di rose rosse a Titta Angellotti con un bigliettino con scritto “ti amo”.

Ci sono poi stati degli avvistamenti di Armando Izzo con Raffaella Fico, ma il recente post di Titta non lascia più spazio ai dubbi i due coniugi sono tornati insieme. E chissà se la storia pubblicata da Raffaella Fico qualche ora dopo, con la frase “Vorrei farmi il botox ma mi servono ancora espressioni facciali per reagire alle ca**ate della gente” non sia una reazione e una frecciatina al suo ex.

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