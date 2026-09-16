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Stasera, mercoledì 16 settembre in prima serata su Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma d’approfondimento ed informazione guidato da Bianca Berlinguer.

Rita De Crescenzo ospite di “È sempre Cartabianca”, la tiktoker torna nel programma di Rete 4

L’apertura della trasmissione vedrà in primo piano l’intervista al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Con il leader di Forza Italia si farà il punto sugli equilibri interni alla maggioranza di Centrodestra, sulle prossime decisioni strategiche che attendono il Governo Meloni e sull’evoluzione del complesso scenario geopolitico internazionale.

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Successivamente, il dibattito si sposterà sul tema della “remigrazione”, il concetto cardine promosso dai movimenti di estrema destra in Europa che sta guadagnando spazio nel dibattito pubblico e politico italiano.

L’ampia pagina d’approfondimento della serata sarà infine dedicata all’influenza sempre più pervasiva dei social media all’interno della società contemporanea, analizzando il legame strettissimo che oggi intercorre tra la comunicazione online, il consenso e la politica.

Ad animare il confronto in studio ed in collegamento interverranno, tra gli altri, Luca Sommi, Claudio Borghi e la creator Rita De Crescenzo. La puntata andrà in onda su Retequattro e risulterà visibile anche in streaming e on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

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