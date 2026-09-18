Da Giugliano al palco di X Factor, Patrizia Napolano conquista i giudici con quattro “sì”

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Da Giugliano al palco di X Factor. È la storia di Patrizia Napolano, 21 anni, protagonista delle Audition andate in onda ieri sera 17 settembre. La giovane artista ha conquistato i “quattro sì” dei giudici Jake La Furia, Irama, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, dopo una performance di “Bang Bang” di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj che ha ottenuto anche la standing ovation del pubblico. Ma prima di salire sul palco Patrizia ha raccontato il rapporto con il padre, commerciante al mercato ittico di Mugnano, che inizialmente non era d’accordo con la sua partecipazione al talent.

“Sono qui per dimostrare a papà che posso farcela – ha detto Patrizia poco prima di salire sul palco –. Mio padre fa il commerciante al mercato ittico di Mugnano di Napoli. Apprezzo tantissimo i sacrifici che fa, il suo lavoro gli fa fare degli orari massacranti per un essere umano. Lui dice che tutti i talent sono sciocchezze, ci vanno i raccomandati, le solite cose che potrà essere vero, però dammi la facoltà di poter provare. E poi giudichi… Sono una ragazza che prova a inseguire i suoi sogni”.

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Una volta arrivata davanti ai giudici ha aggiunto: “Sono con mia mamma e mia sorella, purtroppo papà sta a casa. Mia mamma e mia sorella mi sostengono mentre mio padre non mi sostiene”. Dietro le quinte, Giorgia ha chiesto alla madre: “È vera questa cosa del papà che non è d’accordissimo?”. La risposta è stata: “Vabbè perché ci tiene più allo studio”.

Patrizia ha poi spiegato: “Mio padre mi ha detto ‘ma che ci andiamo a fare, tanto non vieni ‘pigliata’, non ha senso…‘. Lo dice perché perché non crede nei talent, non crede in questo mondo, ha paura di questo mondo. Ultimamente però crede in me perché glielo sto dimostrando di più che ci tengo”.

Poi la performance. Patrizia ha affrontato “Bang Bang”, riuscendo a convincere tutti e quattro i giudici e passando così il turno. Al termine dell’esibizione, Jake La Furia ha rivolto un messaggio al padre della cantante: “La prossima volta che tua figlia torna sul palco, sarai qui”. Per Patrizia, dunque, il percorso a X Factor continua. E il prossimo obiettivo sarà convincere anche quel papà rimasto a casa.

Il 10 in pagella di “Rolling Stones”

A consacrare la performance di Patrizia Napolano è arrivata anche la pagella di Rolling Stone Italia, che ha assegnato alla cantante un incredibile 10 pieno per la sua esibizione. Nel giudizio, la rivista ha esaltato la potenza vocale e il timbro della giovane artista di Giugliano, paragonandola anche a una giovanissima Giorgia. Un giudizio particolarmente positivo, che si conclude con un invito a Patrizia a dimostrare di avere ancora molti assi nella manica: “Ora Patrì, niente scherzi. Non mi fare che c’hai solo un bang bang nel tuo arsenale. Io qui voglio un caricatore di mitragliatore pieno. Anzi, un deposito di munizioni”.

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