Gli studenti di Napoli più bravi premiati con i Pc, ecco dove studiano

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Impegno, risultati, meritocrazia: sono questi i valori al centro del Premio al Merito Scolastico, l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli che ha visto protagonisti i migliori studenti del territorio metropolitano, premiati con la consegna di computer portatili destinati agli studenti più meritevoli.

Giovedì nella sala Cirillo del Palazzo della Provincia, in piazza Matteotti sono stati consegnati i pc agli studenti più bravi dei seguenti istituti: il liceo statale “Laura Bassi” di Sant’Antimo, l’Istituto “Carlo Levi” di Marano, l’Istituto “Carlo Levi” di Portici, liceo statale “Ettore Majorana” di Pozzuoli, il liceo statale “Publio Virgilio Marone” di Meta, il liceo Mazzini di Napoli, il liceo scientifico Medi di Cicciano, l’I.S.S. Francesco Saverio Nitti di Napoli, il liceo scientifico Nobel di Torre del Greco, l’Istituto statale “Mario Pagano” di Napoli, il liceo artistico coreutico musicale Palizzi di Napoli, il liceo Pansini di Napoli e il liceo Pitagora-Benedetto Croce di Torre Annunziata.

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Sguardi di soddisfazione, genitori emozionati e foto di rito nel corso della cerimonia del Premio istituito dall’Ente di piazza Matteotti e giunto alla sua seconda edizione. Si completa così la distribuzione di complessivi 251 computer portatili, uno strumento concreto per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita e di studio.

Nel mese di luglio erano già stati consegnati i pc agli studenti dei seguenti istituti, da Napoli all’area vesuviana, dai comuni dell’hinterland fino all’isola d’Ischia: liceo Alberti, Bixio, Braucci, Brunelleschi, liceo Statale Buchner Ischia, Cantone, Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, Caro, Caselli, Cartesio, Colombo di Marigliano, Comenio, Cuoco-Campanella, Da Vinci di Napoli, De Bottis, Di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio, Diaz Ottaviano, Don Geremia Piscopo, Don Milani di Gragnano, Don Milani di Napoli, ISIS Europa Pomigliano, Fermi Gadda, Filangieri di Frattamaggiore, Flacco di Portici, Fonseca di Napoli, Galiani di Napoli, Gandhi di Casoria, Artemisia Gentileschi di Napoli, G. Bruno di Arzano, Grandi di Sorrento, Imbriani di Pomigliano.