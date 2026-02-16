PUBBLICITÀ
Addio allo youtuber Damiano Alberti, raccontava sui social la sua lotta al tumore

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Il creator 23enne Damiano Alberti è morto nel giorno di San Valentino, al termine di una lunga malattia che aveva scelto di raccontare pubblicamente sui social. Nato e cresciuto a Cerveteri, era diventato un volto noto del web tra YouTube, Twitch e TikTok, dove aveva superato il milione di like grazie ai suoi contenuti ironici e spontanei.

Nel 2023 la diagnosi di un tumore maligno alla gamba ha cambiato radicalmente la sua vita. Da maggio di quell’anno Damiano aveva deciso di condividere con la sua community ogni fase del percorso: gli interventi chirurgici, l’amputazione, la protesi, la riabilitazione e i momenti più difficili, alternati alla speranza dei piccoli traguardi quotidiani, come tornare a camminare.

Accanto ai video di vita di tutti i giorni – tra studio, sport e collaborazioni con altri influencer – avevano trovato spazio anche riflessioni più intime sulla malattia. Nella sua rubrica “Damiano tra la gente” e in interviste, come quella a un paratleta, aveva affrontato senza filtri il tema della disabilità e raccontato quanto la condizione medica avesse inciso anche sulla sua relazione. Non l’immagine di una vita perfetta, ma quella di un ragazzo che aveva scelto di mostrarsi per ciò che era, condividendo fragilità e forza.

La famiglia ha annunciato la scomparsa senza fornire ulteriori dettagli clinici. In poche ore i suoi profili social sono stati sommersi da messaggi di affetto e cordoglio. Molti fan hanno ricordato il video in cui raccontava “500 giorni per tornare alla vita”, un racconto intenso di amputazione, riabilitazione e di un ritorno alla normalità che, purtroppo, non è mai stato definitivo.

