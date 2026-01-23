“Il mio nome cammina per Afragola”, il presentimento mortale della vittima

PUBBLICITÀ

Ottavio Colalongo avrebbe avuto un presentimento mortale che si è concretizzato lo scorso 17 dicembre. Il 48enne si sarebbe lamentato del comportamento del suo clan, i Filippini, che, oltre ad avergli ridotto la settimana, gli avrebbe creato dei problemi con la mala di Afragola.

La vittima è stata intercettata già a settembre, infatti nell’ambientale ha confidato al ras Ciro Guardasole: “Non mi metto vergogna di andare a lavorare, tanto la galera mia non mi sono mai cantato a nessuno e me la sono sempre fatta a testa alta, me ne vado a lavorare tranquillamente. L’unica cosa… l’unica cosa a zio… ve lo dico presente, tanto sono della famiglia, l’unica cosa a zio, mi è stato creato solo un grande problema con Afragola, bel papele palele. Afragola perché il mio nome cammina per Afragola proprio il mio, ok! Con quelli là che si è litigato con il compagno nostro qua, poi fa il nome mio…“.

In un’intercettazione del 10 gennaio scorso, gli inquirenti avrebbero scoperto il doppio gioco di Guardasole nei confronti del gruppo dei Filippini in favore dell’alleanza Luongo-Cavone-Aloia. Secondo gli inquirenti, Colalongo avrebbe saputo di correre un grosso rischio con il gruppo criminale di Nicola Luongo, Antonio Cavone e Antonio Aloia.

Omicidio Colalongo, scoperti i mandanti e i complici

La Procura di Napoli ha ricostruito i vari ruoli degli indagati dell’agguato a Scisciano. Covone e Luongo sarebbero stati essere i mandanti; Eduardo Polverino e Antonio Aloia, gli esecutori materiali; Aloia, Guardasole, Luca Cavone e Polverino avrebbero attirato la vittima in trappola; Giovanni Tarantino e Christian Della Valle avrebbero recuperato la moto usata nel raid; Matteo Covone e Daniele Augusto avrebbero fornito i vestiti ai killer; Bernardo Cava, Luca Covone, Guardasole, Polverino e Tarantino avrebbero assicurato la staffetta a Aloia da Mugnano del Cardinale a Scisciano; Tarantino, Guardasole, Luca Covone, Della Valle e Augusto avrebbero curato la fuga dalla scena del crimine ai due esecutori materiali.