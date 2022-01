Follia al Santobono, non vuole attendere 20 minuti e aggredisce un medico: denunciata

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santobono per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un medico.

I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno accertato che una donna, lamentando tempi di attesa lunghi, aveva aggredito verbalmente e con spintoni un medico del pronto soccorso.

M.A.S., 30enne di Cercola con precedenti di polizia, è stata denunciata per percosse.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Non si fa attendere la prima aggressione dell’anno avvenuta stamane (ieri, ndr) al Santobono di Napoli, a quanto pare una donna (se così si può definire) in attesa di praticare un ecografia a sua figlia differibile e non urgente, non poteva perdere il suo prezioso tempo (20 minuti) ad aspettare e quindi pensava bene di insultare urlando e spintonando il collega, tutto questo mentre nel box di visita affianco altri medici assistevano un piccolo paziente in condizioni gravissime con grande dolore dei suoi familiari”, si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.