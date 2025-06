Agguato a Giugliano, 49enne centrato da 3 colpi di pistola

PUBBLICITÀ

I carabinieri intervengono a via Oasi del Sacro Cuore per la segnalazione di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco a Giugliano. La vittima – un uomo classe 76 – era stato colpito da almeno tre colpi di pistola. L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Giuliano, é in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Vicenda tutta da chiarire. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e capirne la matrice

PUBBLICITÀ

IL PRIMO LANCIO DELL’AGGUATO A GIUGLIANO

Spari a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir. Un uomo ha aperto il fuoco contro un’altra persona, esplodendo almeno tre colpi che hanno colpito la vittima al petto e a una gamba. Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre l’aggressore si è dato alla fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini.

PUBBLICITÀ