Spara fuori al bar dopo la lite, 37enne arrestato in Irpinia
Ieri sera a Mirabella Eclano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto che, poche ore prima, aveva seminato il panico all’esterno di un locale pubblico esplodendo alcuni colpi di pistola.

Spari fuori al bar, terrore per i clienti 

Al culmine di una lite avuta con un conoscente, il 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha estratto una pistola che nascondeva sulla propria persona ed ha esploso alcuni colpi che, solo per mera fatalità, non hanno raggiunto il bersaglio designato. Dopo tale gesto inconsulto, aggravato dal fatto che il tutto è avvenuto mentre i due si trovavano tra i tavolini di un locale pubblico, l’uomo si è dato alla fuga.

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti con ben 4 equipaggi, hanno immediatamente avviato le ricerche che si sono concluse poco dopo con il rintraccio del fuggitivo. Prima è stato tradotto presso gli Uffici del locale presidio dell’Arma e successivamente associato presso la casa circondariale di Benevento, dove attenderà l’udienza di convalida.

