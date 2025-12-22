PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato nel parco a Torre Annunziata, gambizzato un pregiudicato
CronacaCronaca locale

Agguato nel parco a Torre Annunziata, gambizzato un pregiudicato

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
agguato polizia spari colpi di pistola
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Agguato a Torre Annunziata dove un pregiudicato 45enne è rimasto ferito alle gambe in una sparatoria avvenuta al Parco Trieste in via Melito. Medicato e operato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, l’uomo non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, mentre era in scooter, l’uomo sarebbe stato avvicinato da due persone che gli hanno esploso contro alcuni colpi di pistola alle gambe. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata. Al momento non è esclusa alcuna pista.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati