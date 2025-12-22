Agguato nel parco a Torre Annunziata, gambizzato un pregiudicato

PUBBLICITÀ

Agguato a Torre Annunziata dove un pregiudicato 45enne è rimasto ferito alle gambe in una sparatoria avvenuta al Parco Trieste in via Melito. Medicato e operato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, l’uomo non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, mentre era in scooter, l’uomo sarebbe stato avvicinato da due persone che gli hanno esploso contro alcuni colpi di pistola alle gambe. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata. Al momento non è esclusa alcuna pista.

