Alcune zone di Marano senz’acqua, il Comune: “Tentato furto di cavi di rame nell’impianto”

Il tentativo di furto di cavi di rame all’impianto idrico C3 sono la causa dei problemi idrici in alcune zone della città di Marano. A comunicarlo è il Comune tramite una nota stampa:

“Da ieri sera si è verificato un mal funzionamento ai nostri impianti di sollevamento idrico. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per individuare il guasto che è stato causato da un tentativo di furto dei cavi in rame. Nella giornata di oggi dovremmo riuscire a riparare i cavi tranciati ma potrebbero esserci problemi nell’approvvigionamento idrico in alcune zone della città. La Protezione civile regionale ci supporterà con l’invio di autocisterne per consentirci di sopperire all’emergenza”.

AGGIORNAMENTO: “Lavori di ripristino della pompa C3 sono conclusi. Stanno conducendo dei test per accertare che tutto funzioni”.