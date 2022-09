Identificato il cadavere rinvenuto tra Melito e Scampia, è di Alfredo Folliero

Macabra scoperta tra Melito e Scampia, è stato rinvenuto un cadavere. Ad indagare sul caso è la polizia. L’identificazione non è ancora avvenuta. Dovrebbe trattasi, a quanto pare dai primi aggiornamenti, di una persona che era risultata scomparsa a fine luglio. Gli agenti di polizia hanno rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione. Il corpo pare che fosse lì da giorni, almeno tre. Si tratta di Alfredo Folliero, 39enne di cui non si hanno più notizie da diversi giorni.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato attaccato da alcuni cani che avrebbero mangiato anche alcune parti del corpo. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione fatta ai carabinieri a causa del cattivo odore proveniente dal luogo in cui giaceva il cadavere. Alfredo, 39 anni, era scomparso a fine luglio da Melito.

A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari. L’uomo era stato visto l’ultima volta sabato 30 luglio a Melito. La sua storia era stata raccontata anche a Chi l’ha visto.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a mezze maniche, pantaloncini e scarpe bianche.