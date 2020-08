Allerta meteo. La Campania come un forno: termometri oltre i 40 gradi per tre giorni

La Protezione civile dellaha emanato un avviso di criticità meteo per. Dalle 12 di domani, venerdì 21 agosto e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperatureassociate ad unche, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.

Secondo le previsioni meteo in Campania, i termometri sforeranno i 40 gradi con livelli di umidità che aumenteranno i disagi causati dalle alte temperature. Si tratta di un’ondata di calore di origine nord africana. Secondo quanto diramato dagli esperti, infatti, l’aria ‘bollente’ giungerà direttamente dal deserto del Sahara. Colpite maggiormente Sicilia, Sardegna e le regioni meridionali. Ma quanto durerà questo gran caldo? Sembra ormai confermato che già da domenica il flusso più fresco nord atlantico scenderà di latitudine pronto a stemperare la grande calura, a suon di temporali, ad iniziare dal Nord per poi abbassare i termometri, con l’inizio della nuova settimana, anche al Centro–Sud.

L’allerta meteo non riguarda solo la Campania. Potranno scoppiare improvvisi temporali di calore soltanto sull’arco alpino. I temporali si faranno più frequenti nella giornata di sabato, segno di una diminuzione della pressione. Sotto il profilo termico le temperature saliranno inesorabilmente fino a toccare punte di 37-38°C in Emilia, Lombardia orientale, basso Veneto, Toscana, Umbria, zone interne di Marche e Abruzzo. 39°C sono previsti in Puglia e 40-42°C invece sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Oltre al caldo si dovrà tenere conto anche dell’afa, a tratti intensa sulle principali città e lungo le coste. Le cose cambieranno radicalmente nella giornata di domenica.