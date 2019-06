Alto impatto a Giugliano, latitante finisce in manette

Operazione Alto impatto la scorsa notte a Giugliano. I carabinieri della locale Compagnia (diretti dal capitano Andrea Coratza) hanno rintracciato e tratto in arresto Leugio Antonio, nato a Napoli il 13.06.1963, residente a Giugliano in Campania (NA) poiché destinatario dell’ordine di carcerazione emesso nell’ottobre del 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo il medesimo espiare la pena di anni 3 (tre) e mesi 4 (quattro) di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta (art. 216 l.f.), che alla data di emissione del provvedimento si era reso irreperibile; i carabinieri hanno inoltre controllato nr. 13 (tredici) veicoli e nr. 49 (quarantanove) occupanti; 8 (otto) soggetti sottoposti in regime di arresti/detenzione domiciliare;

effettuato: nr. 4 (quattro) perquisizioni personali/domiciliari,

levato: nr. 11 (undici) contravvenzioni al C.D.S., per un importo complessivo di euro 6.162,75 (seimilacentosessantadue,75), di cui: 6 (sei) per mancata copertura assicurativa (art. 193);3 (tre) per guida senza patente poiché mai conseguita (art. 116); 1 (una) per omessa revisione (art. 80 comma 14); 5 (cinque) per mancato uso del casco protettivo (art. 171); sequestrato sei veicoli.