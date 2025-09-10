Alto impatto della polizia a Giugliano, identificate 105 persone

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante le attività, hanno identificato 105 persone e controllato 65 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo; contestato 12 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, per mancato uso del casco protettivo e per guida senza patente.

