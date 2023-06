“L’Amica Geniale”, sul Lungomare di Napoli le riprese della quarta stagione: i dettagli

PUBBLICITÀ

Sono cominciate da alcune settimane a Napoli le riprese della quarta stagione de “L’Amica Geniale”. La fiction, che continuerà a raccontare le vicende di Lila e Lenù, sarà diretta dalla regista Laura Bispuri e conterà otto episodi, che saranno trasmessi sull’arco di quattro serate. Ignara al momento la data di uscita, ma con ogni probabilità verrà trasmessa sulla Rai nelle prime settimane del 2024.

In concomitanza con le riprese, che si svogleranno il prossimo 4 luglio sul Lungomare Caracciolo, il Comune di Napoli ha disposto un piano traffico ad hoc: dalle ore 8:00 alle ore 21:00 del suddetto giorno, infatti, in via Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica, il percorso di mobilità ciclistica sarà momentaneamente sospeso.

