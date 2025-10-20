PUBBLICITÀ
“Andiamo dal dentista” ma era una sorpresa: bimbo incontra Geolier a Scampia

Una storia piena di emozione e tenerezza arriva da Scampia, dove una mamma è riuscita a realizzare il sogno più grande di suo figlio: incontrare Geolier. Era un suo sogno sin da bambino – racconta la mamma –, due settimane fa lo aveva visto solo in videochiamata, ma stavolta sono riuscita a portarlo davvero da lui. Con la scusa del dentista gli ho fatto una sorpresa.

L’incontro con Geolier è avvenuto a Scampia, e la mamma del piccolo, approfittando dell’occasione, ha deciso di regalare a suo figlio un momento indimenticabile. Dopo tanta sofferenza nei suoi occhi ho visto finalmente tanta felicità”, ha aggiunto con voce piena di emozione. Un semplice gesto, un breve incontro, ma carico di significato: la musica che unisce, i sogni che si realizzano e l’amore di una madre che trova il modo di donare un sorriso vero al proprio figlio.

