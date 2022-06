Da “Non ce n’è Coviddi” al ricovero, Angela da Mondello è in ospedale

Angela Chianello è ricoverata in ospedale per Covid. Divenne famosa come Angela da Mondello in tutta Italia per la frase: “Non ce n’è coviddi“. Quelle parole furono gridate su una spiaggia palermitana davanti alle telecamere di Pomeriggio 5. Da allora Angela venne, infatti, considerata un simbolo negazionista della prima estate post lockdown. Nel maggio del 2021 pubblicò la foto della sua vaccinazione. La donna aveva già affrontato il virus qualche mese fa, quando ad ammalarsi fu il padre. Adesso è risultata positiva e ha dovuto ricoverarsi.

IL RINGRAZIAMENTO AI FAN

Dal letto della struttura sanitaria, Angela ha ringraziato i fan che le stanno inviando auguri di pronta guarigione, invece è stata molto dura con gli haters che, ancora oggi, le ricordano le parole del 2020. “Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid” ha raccontato nelle storie Instagram. “Non ho la forza ma grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima“, conclude Angela da Mondello.

IL VIDEO DI ANGELA DA MONDELLO

Il successo

‘Angela di Mondello’ tornò a parlare del suo successo ottenuto dopo la frase famosa. «Con quelle parole non ho fatto nessun danno. Al tempo in cui ho detto quella frase, infatti, a Palermo non c’erano contagi. Adesso che le cose sono cambiate invito le persone ad indossare la mascherina. Mi vogliono bene ora perché hanno capito chi è Angela. Devo cavalcare l’onda: io sono stata male, non ho dormito, ho sofferto di depressione ed ho pianto. Quando a settembre ho parlato con Barbara D’Urso, lei mi ha fatto capire tante cose. Ho una figlia e devo provvedere a lei. Prima ho rinunciato a tutto, ma adesso dico basta».