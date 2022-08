Lutto colpisce Villaricca, Angelo muore schiacciato dal trattore

Mercoledì mattina Angelo Galdiero è morto in un tragico incidente avvenuto nelle campagne del Casertano. Il 60enne era il titolare di un’azienda agricola specializzata nella zootecnica ubicata a Pantani. Angelo stava conducendo il trattamento con fitofarmaci su alcuni alberi d’ulivo, quando il mezzo pesante che conduceva si è ribaltato. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica che ha portato al decesso dell’imprenditore.

INCIDENTI CON IL TRATTORE

Il conducente di un trattore è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 16 quella che da Foggia conduce a San Severo. L’uomo era alla guida del proprio mezzo agricolo quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Mercedes che giungeva nel senso opposto di marcia. A causa dell’impatto la vittima, di cui non si conosce ancora l’identità, è stata sbalzata dal mezzo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e il personale del 118.