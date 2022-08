Colpita da una statua di marmo, bimba napoletana muore a 7 anni

Ieri pomeriggio una bimba napoletana di 7 anni è morta in in Germania vittima di un incidente domestico, così come riportato da il Roma. Lavinia Trematerra, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, era in hotel a Monaco di Baviera quando sarebbe stata colpita da una statua di marmo. Su Facebook è stato scritto uno stanziante messaggio di addio da parte della mamma: “Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita”.

Si ustiona con lo zampirone in vacanza, bimba di Napoli ricoverata al Cardarelli

Una bambina di 9 anni è rimasta ustionata dopo aver acceso uno zampirone. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe utilizzato dell’alcool, ma è stata travolta da una fiammata di ritorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dopo l’allarme lanciato dai parenti.

La bambina era in vacanza a Paestum con la famiglia, originaria di Napoli, ed è stata trasferita prima al Santa Maria della Speranza di Battipaglia e poi nel reparto ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. I medici le hanno riscontrato bruciature sul 40% del corpo della piccola dal collo fino all’ombelico.