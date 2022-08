Bomba a mano, pistola e fucili scovati nel ‘grattacielo’ di Ponticelli

Nel pomeriggio di ieri, poliziotti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della

Questura di Napoli, insieme a unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto e

sequestrato all’interno del cosiddetto grattacielo di via Franciosa angolo via Ulisse Prota Giurleo, quartiere Ponticelli, un fucile a canne mozze, una pistola semi automatica cal. 45, una bomba a mano, svariati caricatori di armi varie e un ingente quantitativo di munizioni di vario calibro. Nel medesimo immobile è stato contestualmente individuato un laboratorio per il confezionamento e il taglio di sostanze stupefacenti.

LE TENSIONI A PONTICELLI

La scorsa settimana un giovane di 25 anni, incensurato, è stato ferito la notte scorsa in via Edoardo Scarpetta nel quartiere di Ponticelli. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia al momento del raid la vittima, che era in compagnia della fidanzata, sarebbe stato colpito da almeno otto colpi che l’hanno raggiunto alla gamba e alla spalla destra. Ancora da chiarire se l’agguato possa essere riconducibile alla guerra che da mesi si combatte nel quartiere visto che il giovane non ha precedenti con la giustizia. Il ferito, ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte degli uomini della polizia di Stato.