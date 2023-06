Lutto nelle palazzine a Mugnano, mamma Anna muore a 49 anni

PUBBLICITÀ

La notizia della morte di Anna Liccardi ha colpito la città di Mugnano, soprattutto, la zona delle palazzine dove era molto nota per le sue attività di aggregazione nella villetta di via Di Vittorio. La 49enne lascia il marito e due figli: i funerali si terranno oggi nel santuario del Sacro Cuore di Gesù.

LE DEDICHE PER ANNA

Questa la dedica del gruppo Facebook, Se di Mugnano in the World:”La comunità di Mugnano si stringe al dolore delle famiglie Liccardi – Mauriello per la perdita della cara Anna, strappata via all’affetto dei suoi cari all’età di 49 anni. Le nostre più sentite condoglianze al marito Massimo Mauriello, a tutti i familiari, amici e conoscenti che hanno avuto la gioia di incontrare Anna. Una donna solare, sorridente, sempre pronta ad aiutare gli altri. R.i.p. Anna ❤ il tuo ricordo resterà sempre vivo nel cuore di tutta Mugnano”.

“I gestori del bar “Il chioschetto” ed i membri dell’Associazione Nuova Mugnano si stringono al dolore della famiglia Liccardi- Mauriello per la dipartita della Sign. Anna, attivissima volontaria e promotrice di numerose iniziative tenutesi all’interno della villa.

Ciao Anna, r. i. p”.