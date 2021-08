Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno ormai messo la parola ‘fine’ sulla loro storia d’amore da un bel po’ di tempo. Nonostante un tira e molla andato avanti per diversi anni, alla fine, la coppia si è lasciata dopo 15 anni. Dopo la separazione però le frecciatine non sono mancate, soprattutto da parte della cantante ciociara che nel corso del tempo ha anche rivelato, in alcune interviste, particolari sulla vita di coppia con l’ex compagno.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, scoppia il gossip dopo la storia Instagram

Nella giornata di ieri è scoppiato il gossip dopo che Anna Tatangelo, tramite una storia Instagram, ha risposto ad un fan che le aveva chiesto “Un uomo può riconquistare una donna?”. La risposta è secca: «Volere è potere». Che sia un riferimento o una frecciatina a Gigi D’Alessio? È questa la domanda che i fan dell’artista e dell’ex coppia si chiedono nelle ultime ore.

Qualche tempo fa, invece, la stessa Tatangelo parlava così: «L’artista si è tolta, nel corso dell’intervista, diversi sassolini dalle scarpe. «Adesso mi sento libera, non c’è più nessuno da salvaguardare. Mi hanno detto di essere stata avvantaggiata personalmente, soltanto perché affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. Ed è proprio quella la parte che mi ha svantaggiata. La mia musica è diventata un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: “Però sti pezzi sono troppo Dalessiani”. Ero conosciuta per essere la fidanzata di Gigi D’Alessio». Queste le parole di Anna Tatangelo sulla sua relazione con l’ex compagno.

“Tutti parlavano esclusivamente della mia vita privata. Per molti anni ho taciuto perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Ma, forse, se potessi tornare indietro, forse direi qualcosina. Non posso dire cosa direi, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo”.