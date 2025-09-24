PUBBLICITÀ
Ansia nel Casertano per Morena Volante, la 15enne è scomparsa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Da diverse ore non si hanno più notizie di Morena Volante, 15 anni, residente a San Nicola la Strada. La ragazza si è allontanata da casa nella giornata di martedì 23 settembre e da allora non è più rientrata.

La famiglia, gli amici e l’intera comunità locale sono in grande apprensione. Vista la giovane età e il clima di forte preoccupazione legato a recenti episodi di cronaca, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche con la massima priorità.

Chiunque abbia visto Morena o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri oppure i numeri: 351 3193524 – 351 2021370.

Le operazioni di ricerca sono in corso sia a San Nicola la Strada che nei comuni vicini. Anche piccoli indizi possono rivelarsi preziosi: le autorità chiedono la massima collaborazione da parte dei cittadini.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona e il seguente testo "R E' SCOMPARSA VOLANTE MORENA DI 15 15 ANNI A SAN NICOLA LA STRADA IN DATA 23 SETTEMBRE CHIUNQUE LA VEDE CONTATTI SUBITO I CARABINIERI OIL o IL 351 3193524 3512021370"

