Ansia per Veronica, la 34enne napoletana scomparsa durante la vacanza in Calabria

PUBBLICITÀ

Da più di tre mesi non si hanno notizie di Veronica, 34 anni, originaria di Napoli, scomparsa mentre si trovava in Calabria per una vacanza insieme alla madre. La vicenda, approdata anche all’attenzione del grande pubblico grazie a un servizio di Chi l’ha visto? su Rai Tre, continua a preoccupare profondamente i familiari e resta, a oggi, senza risposte.

L’ultimo avvistamento considerato attendibile risale ai primi giorni di ottobre a Paola, dove la donna soggiornava con la mamma. In quel periodo, secondo alcune testimonianze, Veronica avrebbe accusato un malore il 3 ottobre. Poco dopo sarebbe salita su un treno diretto a Sapri, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Non è mai stato chiarito se sia realmente arrivata a destinazione né cosa possa essere successo nelle ore successive al viaggio.

PUBBLICITÀ

In alcuni casi, chi l’ha incontrata racconta che si presentava con il nome di “Vanda”, un dettaglio che potrebbe rivelarsi importante per le ricerche. Subito dopo la scomparsa, parenti e amici hanno denunciato l’accaduto e avviato una serie di appelli, sia attraverso i canali ufficiali sia sui social network, senza però ottenere finora riscontri utili.

La madre ha riferito che Veronica si è allontanata senza portare con sé il cellulare e senza i farmaci necessari per la terapia che stava seguendo, un elemento che accresce l’apprensione per le sue condizioni di salute.

La donna è alta circa 1 metro e 72, ha capelli e occhi castani. Presenta due tatuaggi distintivi: un’aquila sul collo e un tulipano sullo sterno, segni che potrebbero aiutare a riconoscerla.

Le indagini sono ancora in corso, ma il tempo che passa rende l’attesa sempre più difficile per chi le vuole bene. La speranza di una svolta, però, non si spegne. Chiunque abbia informazioni, avvistamenti o dettagli utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o a rivolgersi alla redazione di Chi l’ha visto?. Anche il particolare più insignificante potrebbe essere decisivo per ritrovare Veronica.