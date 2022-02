L’Agro Aversano piange Antonella, la 41enne uccisa da un brutto male: «Sei una stella che brilla»

Giornata di dolore oggi per la comunità di Casaluce, che darà l’ultimo saluto ad Antonella Di Matteo, 41enne che da diverso tempo lottava contro un brutto male. I funerali si terranno presso la chiesa San Nicola di Bari a Piro, alle 16:30. La donna – riporta Edizione Caserta – lascia il marito, la figlia ed i suoi genitori. Sconforto e dolore tra amici, parenti e conoscenti dopo l’apprensione della drammatica notizia: sui social, infatti, sono già arrivate tante dediche e ricordi per Antonella.

La dedica dell’amica di Antonella

“Mi chiedo se è vero se è solo un sogno da cui svegliarmi se e tutto un brutto incubo Antonella mia. Anche tu oggi sei stata stroncata da quel mostro di male a soli 41 anni con una vita, da vivere una figlia da vedere crescere. Mi chiedo e questa volta urlo Dio dove sei? Dimmi perchè?». Inizia così il toccante post dell’amica della 41enne, che poi continua.

«Maledetto demonio anzi mostro di male non hai risparmiato nemmeno lei nella tua folle mattanza. Ti ho vista nascere crescere fui felice quando ti sposasti eri felicissima e, raggiante. Quanti ricordi in quel cortile di via Piro a Casalnuovo quando ragazzina venivo con mia madre dai tuoi nonni e i tuoi zii che coltivavano la terra di mio nonno. La parentela ci ha unite tantissimo e oggi la tua dipartita ci separa ma per me è solo un arrivederci percè un giorno ci ritroveremo a godere della gloria eterna ai trionfi avvezza canto il grande poeta. Oggi mi hai distrutta nella apprendere la notizia della tua dipartita così giovane».

«Ora io stringo in un unico grande abbraccio la tua adorata figlia tuo marito tuo padre Antimo la tua mamma tua sorella e tutti i tuoi zii Di Matteo miei cari e amati parenti. Non doveva andare così. Oggi c’è un intero paese sconvolto senza parole, che sta salutando un altro angelo. Un’altra stella oggi splende in cielo. RIP Antonella, mi mancherai anche tu come tutti coloro che ho amato e che porto nel mio cuore. Il mio è solo un arrivederci»nto