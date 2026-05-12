Incidente a Sorrento, Antonio Iovine muore dopo la caduta

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E’ stato portato all’obitorio giudiziario del Policlinico di Napoli la salma di Antonio Iovine. Il 64enne è morto ieri mattina sul selciato del campetto di calcio della cattedrale di Sorrento. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava pulendo dalle erbacce il muro perimetrale del campo di proprietà della Chiesa: purtroppo ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Antonio viveva da solo nel borgo di Marina di Puolo, nella vicina Massa Lubrense. Conosceva bene il posto, alla cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo era di casa perché seguito dalla Caritas. Le indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono state affidate ai carabinieri.

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