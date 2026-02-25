Anziano rapinato in casa a Ischia, chiuso a chiave nella stanza dai banditi durante il colpo

PUBBLICITÀ

Una rapina violenta in una abitazione ha scosso la comunità di Forio, sull’isola d’Ischia. Un anziano è stato aggredito nella propria casa da ignoti che, dopo aver forzato il portone d’ingresso, si sono introdotti nell’appartamento sorprendendolo mentre era solo.

Secondo quanto riferito dal figlio della vittima, i malviventi avrebbero colpito l’uomo e lo avrebbero poi chiuso in una stanza per agire indisturbati all’interno dell’abitazione.

Anziano rapinato in casa a Forio, chiuso a chiave nella stanza dai banditi durante il colpo

L’anziano, descritto come malato e con difficoltà di salute, sarebbe stato preso di mira nonostante in casa non vi fossero beni di particolare valore. Uno dei banditi ha spintonato l’82enne chiudendolo a chiave in una stanza, per poter portare a termine il colpo in maniera indisturbata.

Determinante l’intervento di un vicino di casa che, sentite le grida provenire dall’appartamento, ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari della compagnia di Ischia sono giunti sul posto in pochi minuti ma i responsabili si erano già dati alla fuga. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori del colpo.

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’anziano, sotto shock per quanto accaduto, non ha comunque riportato conseguenze fisiche serie. Sulla vicenda stamane è arrivato anche il commento del sindaco di Forio, Stani Verde, che ha manifestato “profonda vicinanza alla famiglia della persona derubata, espressa anche alla luce di un’esperienza personale analoga vissuta in passato ed assicurato l’impegno formale a non lasciare soli i cittadini e a garantire la massima collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sta conducendo le indagini”.