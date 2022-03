Arisa ufficializza il suo fidanzato a ‘Domenica In’: «È lui, è una storia seria» [Video]

Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle hanno mostrato massima sintonia. I due non hanno mai nascosto, sin dai primi incontri, una ‘chimica artistica’ e in più occasioni hanno dimostrato che tra loro non ci fosse solo una semplice amicizia. Anzi. Nella puntata di ieri di ‘Domenica In‘, Mara Venier, ha cercato di scoprire di più sulla nuova coppia.

La confessione di Arisa e quella ‘frecciatina’ su matrimonio e figli…

“Sì è vero che c’è un grandissimo affetto tra di noi. Ieri l’ho anche accompagnato a scegliere un bel vestito per oggi. Se io lui stiamo insieme? Io sì. Dico la mia e capite, io sono fidanzata con lui, lui no. Sì sono fidanzata con lui ed è una cosa seria davvero, con me, me la vivo io benissimo. Cosa voglio da lui? Ma Mara oddio. Se da lui voglio figli e matrimonio? Figurati, ma non lo so. Se parli di queste cose alla fine io esco da una parte e lui dall’altra, gli uomini scappano”. Sono queste le parole di Arisa che, così, definisce la sua nuova relazione con Vito.

La risposta di Vito

A quel punto, arriva subito anche la risposta del nuovo partner della cantante. “Confermo, tra noi c’è molto affetto. Mi ha anche scelto l’abito che sto indossato adesso. Quando ha cantato l’inno nazionale io ero davanti alla tv a fare il tifo per lei. Se siamo fidanzati?“, e scoppia a ridere.