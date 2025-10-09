PUBBLICITÀ
Arriva l'Ottobrata, a Napoli sole e temperature alte nel weekend

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Torna il bel tempo a Napoli con l’arrivo dell’anticiclone. Le previsioni meteo per Napoli hanno segnalato un netto miglioramento già nel corso di questa settimana: dopo un inizio d’ottobre instabile e fresco, l’anticiclone torna a farsi sentire.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, clima mite e un ritorno del sole che segna l’inizio della tanto attesa ‘Ottobrata’ napoletana.

Secondo le ultime previsioni meteo per Napoli, le temperature massime nel capoluogo campano potranno toccare i 26°C, con valori superiori alla media stagionale. Sarà un caldo piacevole, non afoso, accompagnato da giornate luminose e venti deboli. Un contesto ideale per chi vuole approfittare di un autunno dal sapore estivo, con il sole che torna protagonista sul Golfo di Napoli.

Il prossimo weekend a Napoli si preannuncia perfetto per passeggiate all’aperto, gite fuori porta e giornate al mare. L’Ottobrata porterà un cielo limpido e temperature miti, ideali per chi ama il clima dolce e il sole autunnale.

Sarà quindi un fine settimana da vivere all’aria aperta, tra lungomare, terrazze panoramiche e spiagge ancora accoglienti, per godersi un piccolo anticipo di estate in pieno ottobre.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

