Torna il bel tempo a Napoli con l’arrivo dell’anticiclone. Le previsioni meteo per Napoli hanno segnalato un netto miglioramento già nel corso di questa settimana: dopo un inizio d’ottobre instabile e fresco, l’anticiclone torna a farsi sentire.
Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, clima mite e un ritorno del sole che segna l’inizio della tanto attesa ‘Ottobrata’ napoletana.
Arriva l’Ottobrata, a Napoli sole e temperature alte nel weekend
Secondo le ultime previsioni meteo per Napoli, le temperature massime nel capoluogo campano potranno toccare i 26°C, con valori superiori alla media stagionale. Sarà un caldo piacevole, non afoso, accompagnato da giornate luminose e venti deboli. Un contesto ideale per chi vuole approfittare di un autunno dal sapore estivo, con il sole che torna protagonista sul Golfo di Napoli.
Il prossimo weekend a Napoli si preannuncia perfetto per passeggiate all’aperto, gite fuori porta e giornate al mare. L’Ottobrata porterà un cielo limpido e temperature miti, ideali per chi ama il clima dolce e il sole autunnale.
Sarà quindi un fine settimana da vivere all’aria aperta, tra lungomare, terrazze panoramiche e spiagge ancora accoglienti, per godersi un piccolo anticipo di estate in pieno ottobre.